Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла руководителя Представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр в связи с истечением срока ее полномочий и нового руководителя представительства Драгану Кожич в целях знакомства.

Об этом Minval.az сообщили в Аппарате Омбудсмена.

С.Алиева рассказала о работе, проводимой МККК в нашей стране, и связях между комитетом и Аппаратом омбудсмена. Она коснулась судеб 3890 азербайджанцев, пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны. Сабина Алиева подчеркнула необходимость активизации усилий по выяснению судьбы этих людей в послевоенный период.

Омбудсмен поблагодарила А.Бауэр, пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности и поздравила нового представителя Д. Кожич с назначением на должность.

В свою очередь, гости поблагодарили омбудсмена за теплый прием. Д.Кожич выразила надежду на успешное развитие сотрудничества с Аппаратом омбудсмена.