Пропагандисту Кремля Кеосаяну «смешно» от того, что Казахстан запретил ему въезд в страну и включил в один список с террористами.

«Как будто мне Родина орден дала. Это смешно, просто смешно. Вероятно, я задел очень больную точку или точку, которая вызывает у них невероятный страх. Следовательно, я работу журналиста выполнил правильно. Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана», — глубокомысленно отреагировал на решение Нур-Султана кремлевский пропагандист.