За два месяца до начала «спецоперации» РФ Папа римский Франциск принял некоего «очень мудрого» главу государства, пишет La Stampa.

Тот поделился с понтификом обеспокоенностью о том, как «продвигается НАТО».

«Я спросил его: «Почему?», и он ответил: «Они лают у ворот России. И не понимают, что русские — имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы». Он заключил: «Ситуация может привести к войне». Это было его мнение», — сказал понтифик, отметив, что этот глава государства смог прочитать признаки происходящего».