Согласование автомобильного транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном происходит в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров этих стран и России и находится в стадии завершения.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Как известно, железнодорожный маршрут согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и согласование режима [функционирования транспортного коридора], который будет установлен, — отметил глава МИД РФ. — Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может».