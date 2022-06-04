В Главном управлении армянского Следственного комитета по расследованию особо важных дел завершено следствие о случаях служебной небрежности чиновников, злоупотребления должностными полномочиями, торговли детьми и отмывания денег в процессе усыновления иностранными гражданами детей в Армении в 2015-2018 гг.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, расследование завершено в отношении 11 обвиняемых, проходящих по уголовному делу.

Выяснилось и было доказано, что жительница Еревана, долгие годы работавшая в ряде итальянских компаний, для продажи детей с целью передачи в опеку иностранным гражданам создала организованную преступную группу, в состав которой включила лиц, работавших в различных госструктурах. Оно оказывали содействие в процессе незаконного усыновления детей.

Самые высокие выплаты – в размере 15-25 тыс. евро – были предусмотрены для детей, являющихся гражданами Армении.

Итальянцы, желавшие усыновить детей-армян, обращались в указанные компании, указывали предпочтительный пол ребенка и другие характеристики, после чего заполняли необходимую заявку и другие документы, совершали установленные выплаты. Затем лицо, осуществляющее процесс инициирования усыновления в Армении, вместе со своими подельниками, стало действовать по разработанному им сценарию.

Так, получив из ЗАГСа данные о детях, подлежащих усыновлению иностранцами, она предоставила их указанным организациям и кандидатам на получение опеки, затем организовала в Армении их встречи с детьми, перевод их заявок и документов на армянский язык, представила их в суд, совершила необходимые госвыплаты, участвовала в судебных заседаниях в качестве переводчика. После успешного завершения ею процесса усыновления провожала ребенка и иностранных усыновителей из Армении.

Выплаты в 15-25 тыс. евро, якобы необходимые для процесса усыновления, а на самом деле, являющиеся оплатой за продажу ребенка, она получала в виде банковских переводов или на руки – как от организаций, так и от усыновителей. Общая сумма за 15 лет превысила 1,2 млн. евро, было продано около 600 детей.

Параллельно выяснилось также, что данный человек, занимающийся незаконным усыновлением в Армении, с годами создал цепочку подельников, активно участвовавших в преступной деятельности. Среди них были как сотрудники госструктур, имеющих отношение к процессу усыновления, так и медучреждений, действующих в сфере родовспоможения. Наладив с ними дружественные связи, этот человек использовал их возможности для более быстрой и беспрепятственной реализации процесса усыновления.