От редакций государственных СМИ потребовали не упоминать в своих репортажах и публикациях сведения о продолжительности войны. Как известно, военное вторжение в Украину продолжается уже 99 дней. Данную информацию приводит «Медуза».

Администрация президента России «попросила» редакции государственных и провластных СМИ «не тиражировать тему 100 дней специальной военной операции» и «не акцентировать» внимание читателей и зрителей на продолжительности войны.

Требования поступили в редакцию накануне 3 июня, то есть накануне сотого дня войны.

«Акцентирование внимания на датах, связанных с войной, может заставить россиян задуматься о целях и успешности вторжения», — сказал «Медузе» собеседник в администрации президента.

Источник издания утверждает, что у граждан России могут возникнуть вопросы, что удалось достичь к 100 дням войны, а «предъявить к этой дате почти нечего». Еще один собеседник «Медузы» сказал, что закрытые социологические опросы показывают, что многие россияне уверены, что «спецоперация затянулась».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии «Медузе» не согласился с мнением о том, что «спецоперация» затянулась: «У подобных операций не может быть четко определенного тайминга». На вопрос о том, были ли из Кремля какие-то указания относительно освещения в СМИ продолжительности войны, Песков не ответил.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сказал, что Россия «не гонится» за сроками проведения «спецоперации». Депутат Госдумы генерал Владимир Шаманов заявил, что «демилитаризация» Украины, по его мнению, «может занять от пяти до десяти лет».