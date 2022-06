Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел в четверг в Баку переговоры с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Обсудили с Сийярто закупки в перспективе газа у Азербайджана, а также расширение сотрудничества с компанией MOL», — написал Шахбазов в своем аккаунте в Твиттер.

We discussed with the Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary Peter Szijjarto the issues of #GasSupply from Azerbaijan in the future and the expansion of cooperation with #MOL. pic.twitter.com/YztlsT6zix

