1 июня — Международный день защиты детей. Первый день лета, день «особой программы» в парках, небывалой выручки магазинов игрушек, постов в соцсетях, где улыбающиеся детишки, солнце, радость и мир…

Но новости о «детской повестке дня» соседствовали на лентах с политическими новостями. Накануне Дня защиты детей дипломаты, аккредитованные в Азербайджане, посетили Кельбаджарский район. И побывали на месте «Трагедии в тоннеле» — весной 1993 года армянские агрессоры при оккупации Кельбаджарского района устроили чудовищную бойню мирного населения в тоннеле на автодороге Кельбаджар — Лачин. А еще резня в Ходжалы — ее жертвами стали 63 ребенка, бойня в Малыбейли, в Баганис Айруме…Число мирных граждан Азербайджана, погибших в результате первой карабахской войны, не установлено до сих пор. Четыре тысячи до сих пор официально считаются пропавшими без вести. Только теперь становятся известны ужасающие факты: армянские «бонзы», включая, к примеру, генерала Манвела Григоряна, известного также под кличкой «Тушенка-Манвел», держали азербайджанских пленных, включая детей, дома — в качестве рабов. «Тушенка-Манвел» потом сам рассказывал об этом журналистам и даже утверждал, якобы 15-летний подросток, которого он держал дома, был «подготовленным спецназовцем». Уверял, что ребенка потом обменяли, но никаких достоверных сведений о таком обмене нет. «Во время первой Карабахской войны 210 детей были убиты, 270 — утратили здоровье, 92 ребенка были взяты в заложники. Кроме того, 3393 ребенка потеряли одного, а 120 детей — обоих родителей» — такие данные раскрыл Госкомитет Азербайджанской Республики по делам семьи, женщин и детей. Уже после достижения режима прекращения огня армянские террористы продолжали брать на прицел детей. Согласно данным, которые обнародовала в 2019 году председатель комитета ММ по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, за время прекращения огня 14 детей были убиты, 20 — получили ранения.

И очень трудно назвать «сопутствующим ущербом» ситуацию, когда 8 марта 2011 года армянский снайпер берет на прицел восьмилетнего Фариза Бадалова. Или когда армянские террористы спустили по реке Товузчай игрушечную собачку, начиненную взрывчаткой. Или минометный обстрел села Алханлы Физулинского района 4 июля 2017 года, в результате которого погибает 14-месячная Зохра Гулиева вместе со своей бабушкой. Официальная статистика фиксирует убитых и раненых. Но за ее рамками — дети, чье детство проходило в лагерях беженцев, в палатках, землянках, в товарных вагонах и переполненных общежитиях.

27 сентября 2020 года начался новый виток армянской агрессии. И вновь под прицелом оказались дети. В результате устроенных армянскими фашистами варварских обстрелов азербайджанских городов и поселков было убито 12 детей, 35 — получили ранения. Одна семья была уничтожена полностью. 27 сентября 2021 года, на шествии памяти в первую годовщину начала 44-дневной войны, Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева шла с портретом 10-месячной малышки Нарин Халыговой, ставшей жертвой армянского ракетного удара по Гяндже.

И это вновь не подходит под циничные разговоры о «сопутствующем ущербе». Исчерпывающую информацию к размышлению дает здесь то, что в армии называют «матчасть». Азербайджан во время Отечественной войны использовал высокоточное оружие и стрелял исключительно по военным целям. Что, в числе прочего, позволило свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

Армения же обстреливала азербайджанские города из систем залпового огня «Град» и «Смерч», которые «накрывают» большие площади. Или тяжелые ракеты «СКАД», которые отклоняются от цели более чем на полкилометра и вообще не пригодны для ударов по военным объектам. Другое дело — бить ими по густонаселённому городу, заведомо рассчитывая на жертвы среди мирного населения.

А сегодня в Армении вновь митингуют реваншисты. Команда Пашиняна старательно срывает достигнутые на переговорах и в Москве, и в Брюсселе договоренности. А ВС Армении регулярно устраивают обстрелы азербайджанских позиций. Да, сегодня при таких обстрелах дети уже не страдают. Но это вовсе не потому, что у Еревана вдруг «проснулся гуманизм». Азербайджанские передовые позиции находятся сегодня на ранее освобождённых от армянской оккупации территориях, ставших ареной беспрецедентного вандализма и мародерства. Но это еще не повод относиться к этим играм с огнем с этаким благодушием. Просто потому, что, как и прежде, люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей.

Но им уж точно не стоит считать наших детей беззащитной мишенью.

Нурани, обозреватель Minval.az