Президент Франции Эмманюэль Макрона подтвердил непоколебимую приверженность Франции переговорам по заключению мирного соглашения и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в поздравительном письме Макрона президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 мая — Дня Независимости.

«Можете быть уверены, я поддерживаю наметившуюся в последние месяцы положительную динамику и результаты, достигнутые как в установлении прямых контактов между Азербайджаном и Арменией на уровне министров иностранных дел, так и в создании двусторонней комиссии по пограничным вопросам. Создание климата доверия важно для мира в регионе», — отметил Макрон.