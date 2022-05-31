Верховная рада Украины уволила с должности омбудсмена Людмилу Денисову. За проголосовало – 234 депутатов.

К работе Денисовой у властей были претензии.

Накануне в правящей партии заявили, что Денисова в своей публичной работе сконцентрировалась «на многочисленных деталях «сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами».

Помимо этого Денисова самоустранилась от организации гуманитарных коридоров и процесса обмена пленными. Вместо этого проводила время в зарубежных командировках.