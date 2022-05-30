Министр обороны Армении Сурен Папикян провел заседание коллегии, в ходе которого обсуждались вопросы повышения привлекательности военной службы, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Как заявил глава ведомства, анонсированный вопрос крайне важен с точки зрения боеспособности вооруженных сил.

По его словам, проблема находится в центре внимания военно-политического руководства Армении.

Папикян отметил, что в ближайшее время будут приняты некоторые конкретные меры, которые в значительной мере улучшат условия военной службы, в особенности это касается офицеров.

Министр поручил ответственным чиновникам в сжатые сроки выработать решения по предложенным направлениям.