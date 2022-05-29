«Победа в Карабахе ознаменовала начало новой эры на Кавказе».

С данным заявлением сегодня выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что эта эпопея Победы устранила препятствия на пути к прочному миру и всеобъемлющей нормализации в нашем регионе: «Мы считаем, что нельзя упускать эту историческую возможность. Мы удовлетворены шагами, предпринятыми Азербайджаном и Арменией для решения вопросов. Турция поддерживает усилия сторон по решению пограничных вопросов, разработке мирного соглашения и открытию транспортных коридоров. Успешная реализация этих усилий принесет пользу всем нам, всему нашему региону. Особенно отрадно, что 24 мая состоялось первое заседание Комиссии по делимитации границ и достигнут прогресс в вопросе Зангезурского коридора. Мы также искренне продолжаем процесс нормализации отношений с Арменией