Жительница Баку Ф.Рзаева (1995 г.р.) обратилась в 28-ое отделение полиции Ясамальского района и показала, что в ночь на 27 мая со двора дома №41 на улице А.Джамиля был угнан ее автомобиль KIA.

Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции обнаружили автомобиль перед соседним домом №35. Выяснилось, что Рзаева сама оставила там машину. Но поскольку была в нетрезвом состоянии, не запомнила место парковки. А когда протрезвела, то не обнаружив автомобиль перед своим домом, подумала, что кто-то угнал ее «стального коня».

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