На данный момент государственные интересы Армении важнее выгоды сепаратистов Карабаха.

Об этом, как передаёт «Минвал» со ссылкой на армянские СМИ, заявил член правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян.

По словам депутата, власти страны идут путем мира и должны его добиться.

«Оппозиция не может диктовать нам повестку дня. Мы должны избавиться от 100-летнего узла, мы не должны унаследовать непонятную проблему из поколения в поколение».

Депутат также признал, что после 44-дневной войны Армения перестала быть военным гарантом безопасности сепаратистов.