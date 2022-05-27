Мы сказали, что между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано мирное соглашение. Армения пыталась этого избежать. Потому что мирное соглашение означает взаимное признание территориальной целостности стран. Но в результате мы этого добились, и Азербайджан уже определил свою рабочую группу.

О этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности села Агалы Зангиланского района.

Еще одним важным вопросом является открытие Зангезурского коридора. Армения всегда пыталась этому помешать. Но опять же, посмотрите официальное заявление брюссельской встречи, уже определено, что и железная дорога, и автомобильная дорога пройдут через Мегри и Зангезур. То есть, мы добились и этого.

То есть мы диктуем повестку дня. Какой ценой? Разумеется, за счет последствий войны. Потому что мы государство-победитель, Армения – государство побежденное. Это реальность, которую каждый должен принять. Безусловно, этот фактор находится на первом плане в ходе азербайджано-армянских контактов», – заявил президент.

Также Ильхам Алиев отметил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Минская группа завершила свою деятельность, наступил постконфликтный период.

«Весь мир, ведущие страны и ведущие международные организации приняли новые реалии. Это было очень важно. Это наш большой политический успех. Наша повестка уже взята за основу ведущими международными организациями», — сказал президент.