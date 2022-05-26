Мы настроены оптимистично, потому что действительно желаем подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на полях Всемирного экономического форума в Давосе изданию DW.

«Ведь без мирного сосуществования соседей на этой территории невозможно двигаться дальше не только нам, но и всем странам в этом регионе. Я имею в виду и Турцию, и Иран, и Азербайджан, и Грузию, и Армению. Мы должны найти возможности для мирного сосуществования. Сейчас это реально, тем более что есть посредники: и в лице Европейского Союза, и в лице России. Мы должны использовать эти возможности.

Это уже третья встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это дает надежду, что ЕС хочет довести дело до конца, то есть до подписания документа о мире между Арменией и Азербайджаном. Конечно, это будет трудный путь, ведь конфликт идет с 1990-х годов. Но главное, что есть желание с обеих сторон и есть люди, которые хотят помочь обеим сторонам договориться», — добавил президент Армении.

«Что касается митингов, то мы — демократическая страна, и каждый гражданин или группа людей имеют возможность высказаться. Конечно, мы должны с ними общаться, работать, объяснить им, о чем идет разговор между Арменией и Азербайджаном, какими будут условия договора. Мы все заинтересованы в решении этого вопроса, но еще больше — в том, чтобы никто не считал себя побежденным и никто не мог сказать, что он победил. (…) Главное — чтобы мы могли сделать невозможными любые военные действия. (…) После подписания мирного договора должна начаться эра совместного мирного сосуществования», — отметил Ваагн Хачатурян.