Президент России Владимир Путин не видит проблемы в том, что в Армению переехали некоторые отечественные специалисты в IT-сфере.

Выступая на первом Евразийском экономическом форуме, глава российского государства рассказал, как обсуждал с коллегами из Казахстана и Армении развитие высоких технологий, но не по той причине, что «часть айтишников [из России] переехала в Армению». «Ну переехала, и слава богу, пусть работают», — заметил Путин (цитата по ТАСС).

При этом он считает, что такая ситуация является для РФ «в известной степени вызовом».

«Мы должны создавать лучшие условия», — пояснил Путин.