«Азербайджан предпринимает шаги для нормализации отношений с Арменией, подписания мирного договора».

С данным заявлением выступил Джейхун Байрамов в ходе интервью итальянскому информационному агентству Agenzia Nova.

Он заявил, что позиция Азербайджана всегда заключалась в обеспечении прочного мира, стабильности, развития и прогресса, основанного на принципах международного права.

«Даже когда часть наших территорий находилась под оккупацией около 30 лет, Азербайджан прилагал усилия для урегулирования конфликта мирным путем, путем переговоров, десятилетиями участвовал в переговорном процессе. На нынешнем этапе Азербайджан, освободив свои земли и обеспечив территориальную целостность, выступает с позиции нормализации отношений с соседней Арменией, подписания мирного договора и предпринимает шаги в этом направлении. Мы стремимся воспользоваться всеми международными платформами, которые могут внести реальный вклад в достижение этой цели», — сказал министр.