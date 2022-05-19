Искусственно созданная Россией на завоёванном ею Кавказе сначала административная (Армянская Область, Эриванская губерния), а затем и политическая (Армянская ССР) единица, как вы догадались, под названием «Армения» изначально не имела ничего общего с географической Арменией, располагающейся исключительно на даже не соприкасающемся с Малым Кавказом Армянском Нагорье. Неверным было придуманное в петербургских дворцах название также с этнографической точки зрения, так как этнические хаи никогда в этих краях не жили. Ну а о политическом измерении и вовсе говорить не приходится — данные территории никогда не были частью мифических армянских государств, несмотря на обилие в интернете всяких фейковых карт и произведений фотошопного искусства цахкадзор-ехегнадзорского гаражно-кухонного базирования.

Правильнее было бы русским завоевателям в 1828 году назвать созданную ими на исторически тюркских территориях Иреванского и Нахчыванского ханств область не Армянской, а Ново-Армянской, пойдя по пути европейских колонизаторов, называвших новые города Нью-Йорком, Нью-Джерси, Нью-Амстердамом, Нью-Орлеаном, Нью-Брансвиком и т.д. Дав искусственному образованию чуждое этим местам название «Армения», северные завоеватели предусмотрительно нацелились на дальнейшие военные походы и территориальные приобретения, в частности в Восточной Анатолии, являвшейся ареалом проживания большей части армянского этноса. Начавшиеся тогда же переселения этнических армян из Османской империи и шахства Гаджарской династии на новозавоёванные территории Иреванского, Карабахского и Нахчыванского ханств преследовали цель создания здесь лояльного христианского населения для дальнейшего продвижения к тёплым морям и вожделенным проливам Блистательной Порты.

С тех пор армяне рассматривались Россией как собственный проект в контексте ее империалистических доктрин.

Прошли столетия, ничего не изменилось. За верную службу царю-государю, а потом и вождям мирового пролетариата и генсекам привезенное сюда население время от времени получало «гонорары» в виде отрезанных от коренного населения и подаренных ему земель. Это и Зангезур, и Даралаяз, и Иреван, и Гёйча, и Товузгала, и Ведибасар. С Нахчываном, правда, получилась «неувязочка» — несмотря на решение англичан передать его в 1919-1920 гг. Республике Армения, местное население своими силами и, можно сказать, голыми руками прогнало вооруженную до зубов армию генерала Дро (того самого, который затем выслужился у Гитлера до высоких чинов). С Карабахом тоже пошло не так, но немного затянулось, однако Железный Кулак, в итоге, всё же опустился на безрассудную голову неугомонных непрошенных гостей и указал им на их место в регионе, более подходящее их «заслугам».

Теперь армянам приходится отрабатывать за подаренные им земли верной службой барину. Говорить о какой-то независимости сегодняшней Армении просто смешно. Даже пикнуть не смеют холопы без высочайшего дозволения. Тут вспоминается забавный случай, рассказанный покойным корифеем азербайджанской политологической мысли, участником переговорного процесса на раннем его этапе, покойным Вафой Гулузаде. Как-то собрались на очередную встречу делегации Армении и Азербайджана при модераторстве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская делегация выдвинула какое-то новое предложение, которое застало их армянских коллег врасплох. И те попросили время на обдумывание и удалились в сторону, рассевшись в кресла вокруг отдельного стола для обсуждения предложенных идей. Анекдотичность ситуации проявилась в том, что не успел начаться тайм-аут, как к армянам устремился тогдашний сопредседатель Владимир Казимиров, и вместе эта сомнительная братия начала шушукаться между собой. Картина была настолько очевидной, что после окончания тай-брейка, включавшего, как оказалось, в себя также «помощь зала», Вафа Гулузаде не смог отказать себе в удовольствии, что называется, «подколоть» российского суфлера: «Владимир Николаевич, а не хотите ли вы как «независимый посредник» дать теперь советы и азербайджанской делегации?»

И так всегда на протяжении всех 30 лет конфликта. Подсказки хозяина и беспрекословное их выполнение «моськой».

Вроде бы, предоставили больному 44-дневный курс терапии, дали шанс излечиться, сбросить с себя оковы холопства, обрести хоть какое-то достоинство, стать независимыми и влиться в региональные проекты. Всё, что для этого требуется — это начать думать своими мозгами, а не чужими. И для этого перед глазами есть замечательный пример success story — Азербайджан. Просто избавьтесь от бредовых, заведомо несбыточных экспансионистских мечт, спуститесь на землю, оглянитесь вокруг, признайте реалии, откажитесь от иллюзий, и тогда мир, безопасность, процветание, развитие и благостостояние будут вам гарантированы. Азербайджан протягивает руку помощи, которую, если быть до конца честным, вы не заслужили ни на йоту. Но мы это делаем, для вашей же пользы и ваших будущих поколений.

И какой ответ?

А всё тот же! Делается всё, чтобы сорвать мирный процесс. Не потому, что есть собственные силы, способные и достаточные для изменения русла неизбежных процессов. А потому, что так велит хозяин. Хозяин приказывает, «моська» лает.

В нарушении четвертого пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения по сей день не вывела остатки своих вооруженных сил из зоны временной дислокации российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Есть все основания подозревать, что это происходит по совету сегодняшних «казимировых».

В нарушении девятого пункта того же капитуляционного документа Армения по-прежнему словоблудит вокруг слова «коридор» и игнорирует слово «беспрепятственное» по части сообщения между Нахчыванской Автономной Республикой и остальной частью Азербайджана. Ну, не хотят всерьёз воспринять слова президента Азербайджана Ильхама Алиева: Зангезурский коридор будет, хочет того Армения или нет!

Эта страна беспардонно сорвала дедлайн исполнения условий пункта 4-трехстороннего заявления теперь уже от 11 января 2021 года, в котором говорилось о разблокировке коммуникаций. Она обязалась сделать это до 1 марта 2021 года, но не сделала!

Она всё еще «думает» (или делает вид, что «думает») над координатами автомобильной дороги по Зангезурскому коридору и медлит с началом строительства железной дороги. А ведь время идет, Азербайджан не ждет и выполняет свою часть договоренностей. Согласие на строительство автодороги Ереван дал еще в прошлом году. Лживое, как теперь оказывается!

Дважды сорвала Армения так и не состоявшуюся первую встречу двусторонней комиссии по делимитации границы и мирному договору, о чем недавно, уже не выдержав, сказал Ильхам Алиев. А ведь на последней встрече в начале апреля в Брюсселе при посредничестве президента Европейского Совета Шарля Мишеля она взяла на себя обязательство сформировать комиссию до конца месяца. По ее просьбе встреча была перенесена на 7-11 мая, но и ее Ереван сорвал! Сам или ветер с севера нашептал? Ведь Ереван сам же предложил провести первую встречу комиссии на границе Армении и Азербайджана, на что Баку тогда дал согласие. И вдруг мы слышим заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна агентству ТАСС, что его страна готова на эту встречу… в Москве. Опять же, риторический вопрос: сами додумались или «казимировы» подсказали?

И какое Армении удовольствие от сокрытия координатов массовых захоронений азербайджанцев, убитых в годы Первой Карабахской войны, и отказа представить информацию о судьбе тысяч азербайджанцев, попавших в плен в тот период! Они-то зачем вам?

Саботируя деятельность UNESCO, не соглашаясь на мониторинг состояния азербайджанского культурного наследия в Армении, эта страна еще больше усложняет перспективы установления мира и добрососедства в регионе — того самого мира, который, похоже, не совсем устраивает кое-кого.

Наконец, представив свои абсолютно бессмысленные для обсуждения «6 принципов», в которых вновь содержатся отправленные в «гёрбагёр» темы «статуса» отдельно взятого региона Азербайджана и «особых прав» для армянского населения (чем, интересно, армяне Азербайджана привилегированнее других граждан, чтобы заслужить какие-то особые права) и ссылки на Минскую группу ОБСЕ, которой не дают спокойно жить на пенсии, эта страна сознательно играет на обострение и продолжает выдвигать территориальные претензии к нашей стране. Опять же, сама или по подсказке суфлёров?

Сегодня Армения представляет собой классический, можно сказать, хрестоматийный пример прокси. Не являясь ни на грамм независимым субъектом, она демонстрирует собой образец придатка другой империи, от которой ее различает лишь формально другой цвет на карте мира. А по сути, Армения сегодня — это «кавказский калининград» России! Или, как удачно ее назвали, dalan!

Что ж, соседи, это ваш выбор. Но шанс вам пока еще дан.

Зухраб Дадашов