После конфликта мы приступили к этапу восстановления и реконструкции. Существующее здесь культурное наследие отражает культурное разнообразие в Азербайджане.

Об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов сказал, выступая на международной конференции «Развитие постконфликтной гуманитарной повестки: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды», передает АПА.

Он отметил, что в Карабахе уже начался процесс восстановления ряда памятников: «Мы уже приступили к восстановлению Джума мечети в Агдаме и христианских памятников в Ходжавендском и Тертерском районах».

Эмин Гусейнов назвал образцы культурного наследия, которые будут восстановлены: «Также планируется восстановление памятника Хуршудбану Натаван, памятника известному герою Низами – Фархада в Агдаме, дворца «Имарет» и стадиона «Имарет».