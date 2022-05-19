Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) пригрозил Турции отказом в поставках американских истребителей F-16, если Анкара не будет поддерживать принятие в НАТО Швеции и Финляндии, передает газета The Washington Post.

Он выступил с резкой критикой действий Анкары, сказал, что они вызывают опасения по поводу надежности Турции, как союзника США, после покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и отказа присоединиться к санкциям Запада против РФ в связи с военной «спецоперацией» в Украине.

Менендес напомнил, что Турция стремится приобрести несколько десятков новых истребителей F-16, продажа которых потребует одобрения со стороны как администрации президента США Джо Байдена, так и Конгресса. «Надеюсь, администрация обратит на это внимание, когда будет рассматривать [заявку Анкары на приобретение] F-16, — добавил председатель комитета. — Вам следует сказать [президенту Турции Тайипу] Эрдогану, что надо вести себя иначе, если хочешь хоть какого-либо рассмотрения».

В свою очередь председатель сенатской группы, занимающейся связанными с альянсом вопросами, Том Тиллис (республиканец от штата Северная Каролина) подчеркнул: «Я думаю, что в конечном итоге все разрешится». Сенатор отметил, что хотя у США есть «сколько угодно рычагов» для принуждения Турции к сотрудничеству, он бы «не хотел доводить дело до этой точки».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры между Анкарой и Вашингтоном о поставках турецкой стороне американских истребителей F-16 продвигаются положительно.

«Мы обсудили двусторонние отношения, в том числе в оборонной сфере. Рассмотрели вопрос поставок Турции самолетов F-16. Переговоры продолжаются позитивно», — сказал Чавушоглу после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает TRT.

Турция запросила у США 40 истребителей — F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для состоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России ЗРК С-400.