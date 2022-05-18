Российские официозные СМИ позволили себе очередной выпад против территориальной целостности Азербайджана. Как резво информирует официальная «Российская газета», «Первый в Нагорном Карабахе (Республика Арцах) Русский центр открыли в районном центре Мартакерт».

Вынуждены напомнить российским журналистам: административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах» не существует, а есть Карабахский регион Азербайджана. И то, что там развернуты российские миротворцы, правового статуса этой территории не меняет. Тем более не существует никакой «Республики Арцах». А «районный центр», о котором идет речь, называется не «Мартакерт», а Агдере. Можно было бы объяснить такие «ляпы» в чьем-то личном Фейсбуке, но сотрудникам РГ по штату положено знать, что РФ, как и все мировое сообщество, признает Азербайджан в границах, включающих Карабах, в том числе его нагорную часть.

Можно долго гадать, что имело место на страницах «РГ» — непростительный для столь статусного издания «ляп» или намеренный выпад против признанных, в том числе и самой РФ, границ Азербайджана. Но вот то, что в этом центре в «красном уголке» соседствуют российский триколор, государственный флаг Армении и тряпочка сепаратистов «с тетрисом» — это уже несомненно осознанная провокация. И как бы «гуманитарно-культурный» статус открывшегося центра здесь ничего не меняет. Более того, эта провокация уже заставляет под другим углом взглянуть на то, что в мировом информационном и культурном пространстве называется «cancel culture» («культура отмены») и что вызывает бурное возмущение в России: как это так? Культура должна быть вне политики! Это недопустимо — увольнять Гергиева или отменять гастроли!

Да, в случае с cancel culture речь идет не о Карабахе, а об украинской войне. Но новостные ленты приносят слишком много сообщений, после которых уже не получится не озвучить вопрос: а находится ли сама культурно-гуманитарная сфера вне политики?

Так, в российском шоу-бизнесе — громкий скандал. В разных регионах России проходили концерты в поддержку войны, то есть, пардон, «спецоперации» в Украине — с буквами Z, с ура-патриотическими песнями, выступлениями в стиле речевого жанра и т.д. Собрали ли они аудиторию «по зову сердца» (все же живые «звезды») или же залы пришлось заполнять «бюджетниками» по разнарядке, уточнять не будем. Отметим другое: как оказалось, артистам за участие в этом «марафоне» заплатили куда более скромные гонорары, чем это предусматривалось сметой, и по всей видимости, имел место хрестоматийный «распил бабла».

Согласно избитому выражению, в этой истории прекрасно все — и денежки, которые, судя по всему, потекли не в те карманы, которым предназначались, и российские «звезды», которые передрались с организаторами за гонорары, и самое главное, готовность российских «звезд» разного калибра участвовать в «пиаре» войны против Украины. Уже зная и про бойню мирного населения в Буче, и про разрушенный Мариуполь, и про многое другое. И что же — считать этих эстрадных «звезд» вне политики? Те, кто следит за украинской войной не с 24 февраля 2022, а с февраля 2014 года, помнят, как российский актер Михаил Пореченков ездил поддержать сепаратистов на Донбасс и как палил там из пулемёта по украинским позициям. Это тоже «культура вне политики»?

Наконец, готовность российской богемы пиарить войну не ограничивается «шоу-звездами» типа братьев Кристовских или Дмитрия Дюжева, о которых «снобствующая интеллигенция» предпочитает говорить с этакой презрительной снисходительностью. Это еще и появившаяся, к примеру, на фасаде театра «Современник» буква Z из георгиевской ленты — по инициативе его нынешнего худрука Владимира Машкова, который уж точно не из «звезд-однодневок нынешних времен».

Это появившееся еще 6 марта на канале Gnessin World Channel в YouTube появилось видео «Гнесинские Vиртуозы. муZыкальное приношение», где оркестр знаменитой «Гнесинки» под управлением директора школы Михаила Хохлова, одетого в майку с символом Z, исполнил первую часть Пятой симфонии Бетховена. После этого более ста выпускников, студентов и педагогов Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных выступили с возмущенным заявлением: «Мы не хотим, чтоб наша школа ассоциировалась с этим ужасным видео. Мы считаем иначе. И нас много», – но вот поможет ли это обращение «отмыть репутацию» школы имени Гнесиных от буквы Z — вопрос открытый.

И, наконец, есть и такая сфера, как патронируемые Москвой, «Россотрудничеством» и прочими подобного рода структурами разнообразные «центры русского языка», «Русские дома» и т.д. Так, в Русском доме в Ереване на разных должностях подвизается некая Елена Шуваева-Петросян — член союза писателей Армении. В разное время она была и руководителем пресс-службы Российского центра науки и культуры в Ереване, и специалистом по гуманитарным проектам Русского дома. А еще, как уже рассказывал Minval.az, лично занималась мародёрством в тогда еще оккупированной Шуше и даже хвастливо рассказывала, как увозила из этого города кованые металлические оконные решетки — «панджара».

Так что провокационная акция в Агдере полностью укладывается в этот тренд использования культурно-гуманитарной сферы для пиара агрессии. На фоне которого вряд ли стоит делать круглые глаза, когда к театру «Современник», школе Гнесиных или «русскому центру» в Агдере будут относиться как к «культотделу» вражеской армии, а не «культуре вне политики».

Это ваш выбор, господа. И ваша ответственность.

Нурани, обозреватель Minval.az