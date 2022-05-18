Ирак обладает стратегическими запасами пшеницы на четыре месяца. Об этом, как сообщает информационное агентство INA, заявил во вторник представитель министерства торговли республики Мухаммед Ханун.

«Существующие запасы способны покрыть потребность [в пшенице] в течение четырех месяцев. Отсюда возникает необходимость в [увеличении] стратегического запаса, что требует действенных мер со стороны правительства и парламента для обеспечения продовольственной безопасности», — сказал Ханун.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Ирака объявило во вторник о повышении закупочной цены на пшеницу на 100 тыс. динаров (около $68,5) за тонну. За такую меру проголосовали министры экономического блока после рекомендации министра сельского хозяйства страны Мухаммеда аль-Хафаджи. Таким образом, стоимость одной тонны пшеницы в Ираке составляет 850 тыс. динаров (около $582,2).

В марте министр торговли Ирака Аля Ахмад Хасан заявил, что правительство планирует выделить дополнительные $100 млн на закупку пшеницы за рубежом в связи с обострением ситуации вокруг Украины, которая наравне с Россией является одним из ключевых экспортеров зерна в республику.