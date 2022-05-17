Сын экс-генсека ОДКБ генерала Юрия Хачатурова задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти в Армении.

«17 мая 2022 года, около 8:30 утра, группа участников акции, организованной политической оппозицией, перекрыла дорогу в районе улицы Киевян 15, препятствуя свободному передвижению других граждан. Дежурившие в указанном месте сотрудники Полиции РА, осуществляя охрану общественного порядка, призвали открыть дорогу и попытались удалить их с проезжей части, в ходе чего двое участников акции нанесли руками удары в грудную область исполнявшего служебные обязанности полицейского, в результате чего тот потерял сознание.

В результате предпринятых необходимых действий была установлена личность одного из лиц, совершивших насилие в отношении сотрудника Полиции-гражданин Игорь Юрьевич Хачатуров. Хачатуров задержан по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти», — заявил Следственный комитет Армении.