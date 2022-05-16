30-й, юбилейный саммит ОДКБ в Москве не обошелся без скандала. Возмутителем спокойствия оказался Никол Пашинян, премьер-министр Армении, который как раз передавал председательство в ОДКБ Беларуси. В своем выступлении Никол Воваевич устроил «фестиваль обидок». Сначала он пожаловался, что организация отреагировала на войну в Карабахе «не так, как ожидал сам Ереван». Затем принялся сетовать: дескать, «долгое время Армения поднимала проблему, связанную с продажей некоторыми государствами ОДКБ вооружений Азербайджану» (намекнув тем самым на Россию и Беларусь), после чего подвел итог: «Это оружие в конечном итоге было использовано против Армении и армянского народа». И вообще, по версии Пашиняна, поведение некоторых членов ОДКБ во время 44-дневной войны и после нее «не очень обрадовало Армению».

Теоретически это должно было бы означать невиданную смелость. Но на деле представляло собой «маневр отчаяния».

Так, еще до начала саммита стало известно, что президент РФ Владимир Путин не будет встречаться с Николом Пашиняном. С президентом Казахстана встреча намечена, с белорусским лидером тоже, будет аудиенция и с главой Кыргызстана, а вот с премьер-министром Армении — нет. А это для Пашиняна более чем «тревожный звонок»: в Ереване митингуют «реваншисты», они же «пророссийская» оппозиция. Поездка в Москву, на саммит ОДКБ, была в такой ситуации для Пашиняна еще и редкой возможностью укрепить свои позиции именно в московских «коридорах власти». Или по крайней мере получить ответ на вопрос, намерены ли в первопрестольной его «валить». И если Путин даже отказался встречаться с Пашиняном — это для Никола Воваевича практически «черная метка».

Более того, первоначально на сайте президента РФ в сообщении о саммите ОДКБ наличествовали фотографии президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, генсека ОДКБ Станислава Зася, а вот фото Пашиняна не было. Оно появилось только через несколько часов, когда на сайте обновили информацию.

Наконец, показательно, что прокремлевские ТГ-каналы, в частности, «Brief», высказывают сенсационное предположение: «Армения -один из слабых элементов ОДКБ и не исключено, что она может выйти из организации в будущем». То есть, в переводе, Путин может исключить Армению из ОДКБ.

Вряд ли дело только в Пашиняне. Армения превратилась в классический «токсичный актив». Ее поддержка во всех смыслах обходится очень дорого. А вот с дивидендами та еще «напряженка». Экономических «плюсов» от Армении для России никаких. Эта страна могла бы представлять интерес разве что в качестве «инструмента военного давления». А проще говоря, агрессии под чужим флагом. Но после блестящей победы Азербайджана и разгрома некогда любимого форпоста в 44-дневной войне не получается и это. Планы разорвать при помощи военной силы азербайджанские магистральные трубопроводы и железные дороги]6 идущие в обход России, оккупировать Гянджу с ее крайне важным для НАТО аэропортом и вообще сделать Азербайджан «послушным», как бы повежливее, пошли прахом. Да так, что теперь приходится принимать во внимание Шушинскую декларацию. Армения, несмотря на всю накачку оружием, с задачей не справилась. Пытаться теперь грозить соседям от ее имени — не сыпьте соль на раны. Восстанавливать прежний потенциал, то есть на фоне санкций и украинской войны вынуть из кармана миллиардов пять «зеленых», закупить на них оружие, чтобы его затем выставили в бакинском Парке трофеев — так себе идея. Уже сегодня армянскую бронетехнику с плохо затертыми флагами берут в качестве трофеев на украинском фронте. А тут еще на фоне митингов реваншистов и стремления Пашиняна не отстать от них в провокационной вербальной активности (обнародованные «шесть пунктов» не оставляют здесь сомнений) существует риск, что в Ереване таки доведут дело до полномасштабного конфликта, где новый разгром Армении по сути предопределен. И если идти на дно вместе с флагманом — еще куда ни шло, то ввязываться в заведомо проигрышный конфликт раз такой страны, как Армения — увольте.

А это значит, что для Армении вполне могут повториться события вековой давности. Когда после победы Турции в войне за независимость армянских лидеров, вежливо выражаясь, сбросили с доски, как битых пешек. Согласно известной поговорке, у победы много отцов, а поражение всегда сирота. Похоже, это касается не только поражения, но и страны, которая его потерпела.

Так что «черная метка» на саммите ОДКБ выдана не столько Пашиняну, сколько Армении как стране.

Нурани, обозреватель Minval.az