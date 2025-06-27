Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществило две новые поставки оборудования в рамках комплексной программы помощи Украине в области ядерной безопасности.

Информация приводится в сообщении пресс-службы организации.

«В рамках комплексной программы МАГАТЭ по оказанию помощи в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Украине были осуществлены две новые поставки оборудования, в результате чего общее количество таких поставок с начала вооруженного конфликта достигло 142», — отмечается в сообщении организации.

При этом уточняется, что обе поставки были осуществлены при финансовой поддержке Японии.