Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе.

«14 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района», — сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.