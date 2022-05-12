Встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы запланирована на 16-17 мая в Москве.

«Хочу вас проинформировать, что мы с азербайджанскими коллегами общались по вопросу создания комиссий по делимитации и пограничной безопасности. С вице-премьером Оверчуком есть договоренность, что 16-17 мая по коммуникациям собираются встретиться в Москве, и также есть договоренность, что там же, в Москве, в те же дни будет организована двухсторонняя встреча по делимитации и пограничной безопасности», — сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.