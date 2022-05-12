Как иронично заметил один из специалистов-медиков, комментируя последствия пандемии COVID-19, «есть надежда, что человечество наконец-то станет мыть руки. Это защитит не только от ковида, но и от множества других болезней». Научиться мыть руки — задача действительно несложная. А вот сохранять хотя бы минимальную чистоплотность в политике — вот это уже потруднее.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян — с визитом в Голландии. Где его принимают с распростертыми объятиями. Воодушевившись таким приемом, «шашлычный варчапет» со всех трибун обвинял Азербайджан в «агрессивной политике», требовал немедленно вернуть ему диверсантов, заброшенных в нашу страну уже после окончания боевых действий и пойманных «на горячем» и т.д. В общем, Остапа, то есть Никола, «несло» по полной программе — «красный ковер» и в прямом, и в переносном смысле действует на психику некоторых персон посильнее разрешенной к открытой продаже в Нидерландах марихуаны. Более того, «воодушевление» Пашиняна дошло до той черты, что как раз в то время, когда он проводил в Нидерландах свое «шоу речевого жанра», ВС Армении устроили очередную провокацию, обстреляв азербайджанские позиции на Кельбаджарском направлении. Это, конечно, серьёзное доказательство, что Армения опять прибегает к известной мошеннической схеме: выстреливать вроде бы миролюбивые заявления, за которым не стоит конкретных шагов, и одновременно вести «игру с огнем» на границах. На что обратил внимание МИД Азербайджана: «Обвинения, озвученные премьер-министром Армении в адрес Азербайджана во время выступления в Нидерландском институте международных отношений, в том числе обвинения, связанные с гуманитарными вопросами, свидетельствуют о том, что руководство Армении далеко не искренне в деле нормализации отношений между двумя странами».

Но вот не менее серьёзные вопросы есть к властям Нидерландов. Где и в прямом, и в переносном смысле стелят красный ковер перед Пашиняном и предоставляют ему трибуну. Особенно на фоне «послужного списка» Нидерландов.

А теперь по пунктам. Еще во время 44-дневной войны и правительство, и МИД Нидерландов отметились целой серией заявлений, где обвиняли Азербайджан во всех смертных грехах, но не удосужились уяснить, на чьей территории идут боевые действия, кто агрессор, а кто жертва. С 7 октября до 20 декабря 2020 года палата представителей парламента Нидерландов приняла аж 11 резолюций с беспочвенными обвинениями в адрес Азербайджана. Потом, убедившись, что это бумаготворчество не поможет пересмотреть международное право, признанные границы и результаты 44-дневной войны, в Амстердаме поутихли. Но теперь, похоже, вновь взялись за старое. И вряд ли в Голландии при этом не понимают, что такая политика поощрения армянского реваншизма откровенно подрывает усилия по установлению на Южном Кавказе прочного мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и только способствует нагнетанию напряженности. Потворствовать таким фантомным болям и реваншистским иллюзиям — это слишком опасная игра.

Вряд ли, конечно, Голландию так сильно интересует маленькая, «зажатая» и нищая Армения. Просто слишком уж глубоки здесь традиции исламофобии и тюркофобии. Наиболее проницательные эксперты напоминают: Нидерланды — одна из немногих стран, где власти открыто потворствовали террористической группировке РКК. В Голландии она, кстати говоря, действовала вполне легально — притом что и в США, и в других странах Европы была признана террористической.

И, конечно же, свою роль играют местные ультраправые. Достаточно ознакомиться с предысторией тех самых антиазербайданских и проармянских резолюций, агитационных шоу и прочей балаганной активности, чтобы не осталось сомнений: ключевую роль здесь играли местные ультраправые. В том числе Мартин Ван Гельверт (Христианско-демократический призыв), Джоэл Вордевинд (партия Христианский союз), Свен Копманс (Народная партия за свободу) и т.д. Эти же партии стояли и стоят и во главе антитурецкой истерии.

Известны и корни этих дурно пахнущих политических традиций. Голландия, где сегодня вошли в моду антиазербайджанские и антитурецкие провокации, до 1970-х годов проводила, точнее, пыталась проводить колониальную политику во многих регионах Азии, Африки и Америки. Именно колонией Нидерландов была Индонезия — крупнейшая мусульманская страна мира. В 1942 году Голландия бездарно « сдала» Индонезию Японии. Япония войну проиграла, Индонезия по понятным причинам не желала менять одних оккупантов на других и объявила о своей независимости. Но до признания Индонезию независимым государством Голландия «созрела» только в 1949 году. А до этого голландские военные совершили чудовищное преступление: 9 декабря 1947 года было расстреляно более 430 местных крестьян. До сих пор жертвы тех расправ и их потомки предъявляют иски властям Нидерландов.

Можно было бы отмахнуться: мол, это было давно, страна изменилась… Но изменилась ли?

11 июля 1995 года сербские войска захватывают Сребреницу, учинив здесь чудовищную по своей жестокости резню местного мусульманского населения. По самым скромным подсчетам — не менее 8 тысяч жертв. Многие страны официально признали резню в Сребренице геноцидом. А этот город, напомним, был объявлен «безопасным анклавом» ООН, и здесь был расквартирован голландский миротворческий батальон. Но при приближении сербских солдат голландские «голубые каски» просто сбежали, бросив мирное население Сребреницы. И прекрасно при этом понимали, какая кровавая вакханалия даст развернется. Именно эта трагедия привела к тому, что на Балканах вместо миротворческой операции ООН был развернут контингент НАТО. В 2013-2014 году Верховный суд Нидерландов был вынужден признать ответственность за эти массовые убийства не менее 300 своих подданных.

Но вот привело ли это к политическим сдвигам? Увы и ах. В Нидерландах по-прежнему действует множество исламофобских организаций и партий. А представителя местной партии Свободы Герта Вилдерса, который позволял себе оскорбления в адрес пророка Мохаммеда, точно как в шутке Марка Твена про железную дорогу, вместо того чтобы посадить в тюрьму, избирают в парламент.

И на этом фоне уже не получится не озвучить вопрос: почему власти Нидерландов, парламент этой страны за 30 лет армянской оккупации азербайджанских земель, изгнания и «этнических чисток» коренного азербайджанского населения, мародерства, варварского уничтожения так и не решились подать голос? Но зато устраивали шумные акции в защиту армянских агрессоров? Что именно здесь сработало — «армянское лобби» или унаследованные с колониальных времен конфессиональные приоритеты? И какие именно «приоритеты» срабатывали, когда власти этой страны предоставляли политическое убежище Аликраму Гумбатову? «Защита прав человека»? Или стремление любым способом «подгадить» Азербайджану?

И если власти и политическая верхушка Голландии так и не удосужились обратить внимание на истинные причины 44-дневной войны, не разобрались, кто агрессор, кто жертва, не дали политической оценки 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, «не заметили» ни четырех резолюций СБ ООН по Карабаху, ни признанных границ, ни международного права, которые давали Азербайджану безупречные и исчерпывающие основания для военного решения, власти той самой Голландии, которая до середины прошлого века проводила колониальную политику и не избавилась от ее рецидивов до конца ХХ столетия — вы уверены, что у политиков этой страны есть моральное право рассуждать о политической культуре и правовых нормах?

И еще одно обстоятельство. Возможно, кому-то может показаться, что эта политика Нидерландов — «головная боль» для Азербайджана и Турции. Но у Голландии еще есть определенные обязательства как у члена НАТО и ЕС. Того самого ЕС, который сегодня активно заявляет о своем посредничестве в Карабахе. И если Армения эти усилия ЕС открыто подрывает… то против кого в реальности играет Голландия?

Отдел политики Minval.az