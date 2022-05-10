Евросоюз поддерживает стабильное решение проблем между Арменией и Азербайджаном. Oб этом на пресс-конференции, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений ЕС-Армения, заявила руководитель делегации Европейского Союза, посол Андреа Викторин.

По словам Андреа Викторин, ЕС готов сделать и больше в этом вопросе, однако в любом случае решения будут приниматься между двумя странами, поскольку ЕС является прямым посредником в этой сфере.

«Посредничество не означает, что вы должны вносить предложения и находить решения. Посредничество означает, что вы создаете среду, в которой стороны разногласий приходят к общим решениям» — сказала Андреа Викторин.

По словам Андреа Викторин, они всегда встречаться со сторонами, чтобы понять, что они могут сделать, чтобы добиться прогресса в переговорах.

«Наша цель — помочь достичь стабильного решения и дать всем возможность жить в атмосфере мира и безопасности», — заключила посол ЕС.