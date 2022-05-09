В Швейцарию 9 мая с официальным визитом прибыла делегация Милли Меджлиса, возглавляемая его председателем Сахибой Гафаровой. Об этом сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В аэропорту Цюриха их встречали глава протокольной службы швейцарского парламента Филипп Барезвиль, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искандеров, постпред Азербайджана при женевском отделении ООН и при других базирующихся там международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица.

Глава Милли Меджлиса планирует провести ряд встреч с официальными лицами Швейцарии.