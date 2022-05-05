Некоторым пропагандистским СМИ запретили цитировать заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о ходе войны в Украине. Перед публикацией — обязательное согласование с начальством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Радио Свобода».

Такое решение было принято после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским.

Теперь федеральным СМИ можно цитировать заявления главы Чечни «только после санкции руководства».