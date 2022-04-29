Одним из направлений армяно-азербайджанских отношений, на данный момент, является вопрос формирования трехсторонней рабочей группы по деблокаде границ. Об этом в эфире телеканала «Азатутюн» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, стороны обсуждают вопрос формирования рабочей группы по делимитации и демаркации границ. Эта работа, по заверению секретаря Совбеза, находится практически на завершающей стадии.

«Думаю, в ближайшее время будет объявлено о формировании рабочей группы», — сказал Григорян.

Он указал и на обсуждение мирной повестки. Она, по словам представителя действующей власти, проходит на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Кроме того, регулярно проходят встречи руководителей силовых ведомств двух стран. Они обсуждают некоторые вопросы, затрагивающие отношения Еревана и Баку.

Говоря же о составе комиссии, Григорян, по сути, озвучил пожелание официального Еревана.

«И Россия, и Евросоюз должны оказать содействие в вопросе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы», — заявил секретарь Совбеза.

Армянская сторона, по заверению Григоряна, хочет, чтобы международное сообщество оказало помощь в процессе демаркации и делимитации границы.

«При необходимости могут быть проведены и другие обсуждения», — подчеркнул политик.

Он также сообщил, что в состав комиссии, с армянской стороны, войдут представители различные государственных институтов, которые имеют отношение к процессу. В частности, речь идет о МИД, Министерстве обороны, и СНБ. Григорян отметил, что рабочая группа будет двусторонней.