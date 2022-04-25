На сессии ПАСЕ выступил глава азербайджанской делегации Самед Сеидов.

Сеидов в ходе своего выступления отметил, что Азербайджан сделал и будет продолжать делать все возможное для обеспечения мира в регионе. Самед Сеидов заявил, что армянские депутаты в Ассамблее не отказываются от реваншистских идей и вместо мира говорят о войне. Он добавил, что настало время принять меры по установлению мира и доверия между двумя странами.

Сеидов также призвал армянских депутатов вернуться к ценностям Совета Европы.