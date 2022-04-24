Украинские защитники с 24 февраля по 24 апреля уничтожили около 21 800 российских военных., сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также армия России потеряла:

Танков — 873,

Боевых бронированных машин — 2238,

Артиллерийских систем — 408, РСЗО — 147,

Средств ПВО — 69,

Самолетов — 179,

Вертолетов — 154,

Автомобильной техники — 1557,

Кораблей/катеров — 8,

Цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 191,

Специальной техники — 28,

Пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.