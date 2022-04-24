Украинские защитники с 24 февраля по 24 апреля уничтожили около 21 800 российских военных., сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Также армия России потеряла:
Танков — 873,
Боевых бронированных машин — 2238,
Артиллерийских систем — 408, РСЗО — 147,
Средств ПВО — 69,
Самолетов — 179,
Вертолетов — 154,
Автомобильной техники — 1557,
Кораблей/катеров — 8,
Цистерн с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 191,
Специальной техники — 28,
Пусковых установок ОТРК/ТРК — 4.
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