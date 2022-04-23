В преддверии 24 апреля армяне мира снова поднимают всех на ноги, чтобы оплакивать так называемых жертв «геноцида», которого, как известно, не было. Устроители постыдных мероприятий превратили эту традицию в национальную забаву, да еще и умудряются выколачивать с обманутых людей коммерческую начинку.

Но непонятно то, как мыслящие и информированные люди добровольно становятся в ряды безумцев, готовых стать рабами бредовой идеи. Но когда в стан потешных борцов за права армян становятся люди, облеченные властными полномочиями, те, кого избиратели наделяют мандатом для решения своих проблем, по меньшей мере вызывает недоумение.

Им бы заниматься заботами избирателей, а они, используя фальшивые мотивы человечности, берутся чтить память Гарегина Нжде, Амазаспа, Канояна и других отъявленных бандитов, память о которых занимает прочное место в сортире истории.

Мэр Парижа госпожа Анн Идальго не первая из тех, кто пускает по ветру деньги налогоплательщика ради поддержки тех, кто проливал кровь безвинных азербайджанцев и турок, езидов и евреев, курдов и лезгин сто лет назад, и продолжают топить кровавую баню в наши дни.

На «поминальном мероприятии» в столице госпожа мэр объявила о своем предстоящем визите в Армению и (!) в Карабах.

Мотивировала свое решение душещипательным признанием, дескать, низко кланяется армянской общине Франции за «жизненную силу», которую она-де в себе несет.

Подтвердив свою приверженность вопросу криминализации отрицания «геноцида», она продемонстрировала непоколебимость в отстаивании высоких идеалов, что придают людям энергию и веру в доброе.

Для начала не мешает помнить, что жизненная сила призвана служить не фальши, а торжеству истины. Если армяне Франции, много лет живя в центре Европы и тиражируя кривду о событиях столетней давности, умеют убеждать французов и других, что их предки беспричинно стали объектом интернирования в Османской империи, и легковеры им охотно поддакивают, то от такой ситуации уже попахивает нечистым.

Есть анналы истории, достоверные источники, легко и просто проливающие свет на тонкости и детали отшумевших событий. Людям со здоровым сознанием всегда важно знать правду, если, конечно, они беспристрастны. Но если же им важно играть на чувствах других, или же они обслуживают интересы определенных кругов, сросшихся с радикалами и экстремистами, тогда они охотно вбирают в себя ложь и пускаются в позорный хоровод, дабы подкрепить ряды шулеров.

Наверняка мадам Идальго не бесталанна и не лишена экстраординарных способностей, раз сумела подмять под себя столь престижную позицию во французской иерархии. Однако ей нужно помнить, что среди ее предшественников было много политиков высокого ранга, прославивших свою страну большими делами.

На пересечении 80-х и 90-х мэром Парижа был Жак Ширак, впоследствии ставший президентом Пятой Республики. На него ведь тоже как назойливые мухи оказывали влияние французские армяне. Но он не давал помыкать собой, умел грамотно позиционировать на политической арене и не допустил поводов, чтобы считаться лоббистом армян.

Зато мадам Идальго охотно нанимается, да еще размахивая потрепанными флагами армянства, которые превратились в символы планетарного плутовства.

Если мэр провозглашает, будто бы армяне есть источник «жизненной силы», она обязана знать, что такая сила есть продукт здорового сознания. Больное воображение и тем более сознание тоже вырабатывают энергию, но она идет на подрыв устоев здравомыслия.

Идальго прилюдно заявила, что «городской совет Парижа подтвердил готовность признать независимость Карабаха» и подняла вопрос о финансовой помощи ветеранам войны с психологическими травмами. Речь о тех вояках, которые воевали против безоружных азербайджанских женщин, стариков и детей, о тех, кто причастен к геноциду в Ходжалы.

Пусть так оно будет. Она вольна действовать так, как ей удобно и выгодно. Но не мешает ей помнить, что Карабах территория Азербайджана, и незаконный визит может обернуться неожиданностями.

На позицию Баку источающая смрад выходка Анн Идальго не указ. Испустила неприятный запах, пусть им сама и ее присные дышат. Но повторит ли она противоправное действие вслед за провалившейся на выборах президента Франции мадам Пекресс, или нет, будет зависеть от бдительности российских миротворцев.

Их азербайджанская власть предупредила, и не раз, чтобы не безобразничали и выполняли бы свою миссию с честью. Неслучайно президент Ильхам Алиев на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов в феврале 2021 года озвучил актуальный тезис: «Когда мы видим, что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Нагорный Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается…»

Глава азербайджанского государства слов на ветер не бросает. Напомнив миротворцам о том, что Баку держит в поле зрения все происходящее в Карабахе и располагает информацией о том, кто и под какими фамилиями туда входит и выходит, он предупреждает, чтобы миротворцы не манкировали обязанностями.

Основной посыл азербайджанского лидера в том, чтобы они не занимались политикой, а добросовестно выполняли возложенные на них функции. В противном случае любое обострение, которое может возникнуть на почве небрежности или же нечистоплотности российских военных, может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

И не стоит пренебрегать тем, что помимо политического кластера общественность Азербайджана тоже держит в поле внимания этот чувствительный компонент карабахской темы. В случае необходимости она может поставить перед руководством страны вопрос о дальнейшем нахождении в стране российских миротворцев.

И напоследок одна немаловажная ремарка. Валери Пекресс с трясущимися поджилками пробралась в Карабаха и точно также оттуда вынырнула. Она и сопровождавшие ее экс-министр МИД Франции и один евродепутат с жутким страхом попали в Карабаха, но не в этом интрига. Их дурная заячья выходка не только не принесла дивидендов, но выставила «героев» в неприглядном свете. Политикам серьезного уровня не подобает опускаться так низко и светиться в вороватом пошибе.

Мэру Парижа Анн Идальго нужно, наверное, оглянуться, на моветон провальной мадам Пекресс и сделать выводы. Не стоит также забывать, что та самая «жизненная сила», на которую апеллирует госпожа Идальго, призвана расширять границы витальности, которая воодушевляет людей на благие дела, а не на варварство и дикость.

Если в политических планах мэра сидят планы возрождения фашизма, это другое дело. Не исключено, что ее предки, которые вычерчивали новые карты Ближнего и Среднего Востока в начале двадцатого века, заложив много мин замедленного действия под мусульманские ареалы, банально сами подорвались. Вот и вымещает нынешний мэр вековое зло на нынешних азербайджанцах и турках.

Тофик Аббасов, автор Minval.az