У бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, объявившего бессрочную голодовку, нарушена артикуляция языка, и стали отказывать ноги.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Обеспокоена ухудшением состояния здоровья гражданина Украины, Председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили. Он попросил помощи врача во время судебного заседания в городском суде Тбилиси. У Михеила нарушена артикуляция речи и начали отказывать ноги. Он практически не может принимать пищу, в результате чего потерял около 12 килограммов и постоянно чувствует слабость и бессонницу, — сказала Людмила Денисова.

Она отметила, что к Саакашвили с декабря не допускают независимых врачей, что свидетельствует об отсутствии надлежащего лечения, определенного консилиумом медиков, собранных по требованию Народного защитника Грузии.