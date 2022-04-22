Азербайджан и Армения в ближайшее время должны приступить к конкретным переговорам над мирным соглашением, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира, проходящем в городе Шуша.

«Мы намерены вести переговоры по мирному соглашению с Арменией только на базе пяти предложенных нами базовых принципов. В настоящее время министерства иностранных дел двух стран занимаются формированием рабочих групп. Считаю, что в ближайшее время надо приступить к конкретным переговорам и не следует слишком долго вести эти переговоры, поскольку мирный договор будет подписан только на базе пяти базовых принципов. Текст соглашения может быть подготовлен в скором времени и подписан», — сказал Алиев.

По его словам, таким образом, между Азербайджаном и Арменией могут быть налажены связи, в том числе дипломатические.