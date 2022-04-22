В Баку сотрудник полиции застрелил из табельного оружия свою возлюбленную, а затем покончил с собой. Об этом Minval.az сообщили источники в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 22 апреля днем в жилом помещении, на территории 18-го отделения полиции Наримановского района Баку. Пока известно, что старший следователь Управления полиции Хазарского района Турал Асланов убил Г.Дж., которая также являлась сотрудницей МВД. По некоторым данным, женщина работала в ведомственном госпитале и воспитывала двоих детей.

По факту умышленного убийства и доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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