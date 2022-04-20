Армения входит в число стареющих стран, заявила руководитель демографической программы Фонда ООН в области народонаселения Анна Ованнисян.

«По шкале ООН, если в стране доля престарелого населения превышает 7%, то государство считается стареющим. В РА эта доля составляет примерно 14%, это означает, что Армения входит в число стареющих стран», — сказала она.

Ованнисян отметила, что подобное явление присуще всем тем странам, в которых суммарный индекс рождаемости низкий и имеет тенденцию к снижению.

«Согласно прогнозам Фонда ООН в области народонаселения, к 2050 году доля престарелого населения достигнет 22-24%. Это означает, что каждый четвертый или пятый будет пенсионером», — сказала она.

По данным официальной статистики, в Армении за январь-февраль 2022 года на 3,4% снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За тот же период в стране скончались 6 030 человек, что на 11% больше показателя за январь-февраль 2021 года и на 18,5% больше показателя за 2 месяца 2020 года. Таким образом, естественный прирост населения по сравнению с 2 месяцами 2021 года сократился в 6,7 раза, а по сравнению с 2 месяцами 2020 года – в 3,3 раза.