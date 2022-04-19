Ущерб Казахстану из-за аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме оценивается в $220-330 млн — такие данные раскрывает министерство финансов РК. Как уже рассказывал Minval.az, основной экспортный трубопровод Казахстана — КТК — огибает Каспий с севера, проходит по территории РФ и заканчивается в Новороссийске. Примерно месяц назад, 22 марта, по официальной версии, терминалы оказались повреждены в результате шторма, отгрузка нефти упала на 80%.

Названные цифры ущерба, впрочем, еще предварительные — министр финансов Ерулан Жамаубаев отметил, что точную цифру сейчас назвать невозможно, и все зависит от сроков ремонта и того, «будут ли дальше санкционные меры». Казахстан, добавим от себя, не находится под действием санкций. Но ведущую роль в Каспийском трубопроводном консорциуме играет уже российская «Транснефть», а она уже в «чёрном списке». Наконец, еще по горячим следам аварии независимые и оппозиционные эксперты предупреждали, что срыв работы терминалов может привести к полномасштабному финансовому кризису в Казахстане. Для которого нефть — основной экспортный товар, а КТК — основной трубопровод.

Но главная интрига в другом. Еще по горячим следам аварии высказывались, в том числе и на нашем сайте, серьезные сомнения в «метеорологической» версии аварии на терминалах: Москва, перекрыв на 80% экспорт нефти из Казахстана, во-первых, «подстёгивала» цены на энергоносители в Европе. А во-вторых, наказывала Казахстан, где не торопились поддерживать ни признание «ЛДНР», ни «спецоперацию» в Украине.

Позже немецкая экономическая газета Handelsblatt опубликовала свое расследование под заголовком «Как Россия с помощью придуманного шторма ограничивает поставки нефти в Европу». Как подтвердила журналистам Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD), никакого разрушительного шторма в Чёрном море не было. Сила ветра достигала максимум 43 узлов, а разрушительные последствия начинаются с 64 узлов. Handelsblatt добавляла от себя, что «за 20-летню историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ветра». К тому же, по мнению газеты, Москва отвела слишком много времени на ремонт.

Более того, нет сомнений, что наказывала Москва прежде всего Нур-Султан, а уже потом — конечных потребителей. И не только потому, что если у Европы есть возможность диверсифицировать импорт и приобретать нефть хоть в Колумбии, хоть в Брунее, не считая Персидский залив, то «пространства для манёвра» у самого Нур-Султана куда меньше. А в Москве все больше нервничают из-за «тихого бунта на корабле» — многие страны, входящие в ЕАЭС и ОДКБ, в лучшем случае демонстрируют сдержанность, в худшем — заявляют, что они поддерживают принцип территориальной целостности государств, в том числе и Украины.

Но вот удалось ли Москве «отвоспитывать» таким образом Нур-Султан — большой вопрос. Уже через неделю после аварии первый замруководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявлял журналистам: «Конечно, Россия хотела бы, чтобы мы были больше на ее стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем выполнять только те решения, которые приняты на уровне Организации Объединенных Наций».

Более того, за последнее время Казахстан резко активизировал логистическое сотрудничество с Азербайджаном, Грузией и Турцией. Три страны уже подписали соглашение о Транскаспийском коридоре. Пока что переориентирования на Азербайджан экспорта нефти не произошло, но вот надолго ли это «пока», вопрос как минимум открытый. Экономика — не та сфера, где допустимо сколько угодно долго ждать у моря погоды.

А тогда уже странная «авария» на КТК заставляет еще раз оценить мудрость и дальновидность руководства Азербайджана, где не только подписали контракты на добычу нефти и газа с ведущими мировыми концернами, но и создали независимую систему трубопроводов, включая и Баку-Тбилиси-Джейхан, и Южный Газовый коридор. А еще вспомнить, как зимой 1994 года Россия в ответ на подписание в Баку Контракта века взяла и объявила транспортную блокаду нашей страны, безосновательно обвинив Азербайджан в помощи «чеченским боевикам». Но, вопреки планам и расчетам, Баку не удалось заставить ни разорвать контракты, ни даже положить их «под сукно». Но зато проекты создания «широтных коммуникаций», ТРАСЕКА, диверсификация логистики и снижение зависимости от российского рынка и российского транзита получили такой толчок, о котором никто даже не мечтал.

И теперь, похоже, свои «логистические университеты» проходит Казахстан. А в Москве, повторяя ход, опять забыли провести работу над ошибками.

Нурани, обозреватель Minval.az