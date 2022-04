Война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в Твиттере.

«Война в Украине может ввергнуть более 1/5 человечества в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями. Единственное прочное решение войны и ее последствий для самых бедных и уязвимых людей в мире — это мир», — написал он.

The war in Ukraine could throw more than 1/5 of humanity into poverty, destitution & hunger on a scale not seen in decades.

The only lasting solution to the war & its impact on the poorest & most vulnerable people in the world is peace.https://t.co/SiH7eBkQ9R

— António Guterres (@antonioguterres) April 13, 2022