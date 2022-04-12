Россия готова способствовать процессу нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Об этом посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил на приеме, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами.

Как отметил посол, на основе договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана и посредством имеющихся трехсторонних механизмов страны работают над созданием предпосылок для мирного развития региона, реализации его потенциала, в том числе через разблокирование транспортных коммуникаций.

“Как в многосторонних форматах, так и в национальном качестве Россия готова способствовать процессу армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации”, — подчеркнул дипломат (цитата по «Спутнику»).