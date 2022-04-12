Кабинет министров Азербайджана своим решением утвердил «Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом», сообщает Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Изменения в данное решение могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.6-1 «Положения о порядке подготовки и принятия нормативно-правовых актов органами Исполнительной власти», утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики №772 от 24 августа 2002 года.

Решение вступает в силу на следующий день после его публикации.