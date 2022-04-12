Папа Римский Франциск в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подтвердил намерение посетить с официальным визитом Нур-Султан и принять участие в Съезде лидеров мировых религий, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Папа Римский выразил признательность президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума», — говорится в распространенной информации по итогам переговоров Токаева в режиме видеоконференцсвязи с Папой Римским Франциском.

«Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни», — заявил глава Католической церкви, слова которого цитирует пресс-служба президента Казахстана.

Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.

«Мы видим, насколько разнообразна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия», — сказал Папа Римский.