Молодежное крыло партии «Альянс» провело флешмоб возле памятника адмирала Исакова напротив посольства США в Ереване в связи с возможными разработками биооружия в армянских лабораториях, которые финансируются США.

Несколько человек в звездно-полосатых цилиндрах дяди Сэма опрыснули файерами группу активистов в противогазах. Таким образом собравшиеся выразили свою обеспокоенность тем, что армянские лаборатории могут также работать с опасными патогенами для разработки биологического оружия, как на Украине.

Как сказал координатор молодежного объединения партии «Альянс» Дэнис Погосян, в Армении есть 12 биолабораторий, из которых 3 действуют в Ереване, остальные в областях.

«Мы требуем, чтобы в действующих на территории Армении биолабораториях, которые финансируются со стороны США, был проведен международный мониторинг… Мы подозреваем, что в этих лабораториях разрабатывается биооружие», — сказал Погосян.

Участники флешмоба отмечают, что Армения не полигон для опытов, а население страны не должно быть подопытным.

Собравшиеся скандировали «Армения не площадка для опытов», «Нет вирусам», «Нет биооружию».

Представители акции передали соответствующее требование-письмо в посольство США.