В пресс-службе генпрокуратуры Белоруссии заявили, что Верховный суд республики признал группу Telegram-каналов NEXTA террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической организацией», — говорится в заявлении генпрокуратуры Белоруссии.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими формированиями интернет-ресурсы NЕХТА, NEXTA-live и LUXTA и запретило их деятельность.