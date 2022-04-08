Несмотря на то, что из-за высокой интенсивности жизни и напряженного графика мы ограничили свое общение с людьми и все меньше выходим в народ, о настроении в обществе мы судим по социальным сетям. Они позволяют нам понять, что происходит с людьми, как меняются их жизненные ценности. Вообще, надо сказать, что цифровые технологии обнажили все пороки человеческого общества. Уже не спрячешь изъяны, не залатаешь дыры, не отделишь одно из зол от остальных, все смешалось и дела с нравственным воспитанием общества обстоят хуже некуда.

Конечно, толпа, она и в Facebook толпа и во все времена была жестокой и агрессивной, скажете вы. Однако пугают неконтролируемые мысли толпы, поведение масс, их разрушительная энергия, расширяющая охват и безнаказанность агрессивных высказываний и жестокости.

А теперь по существу. Меня возмутило отношение части общества к человеческой беде. Как известно, 3 апреля в 02:30 в ночном клубе Location, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова, произошел мощный взрыв, в результате которого на месте погибла уборщица заведения Майя Ахундова (1979 г.р.) и 37 человек получили серьезные ранения. В целом пострадало более 40 человек.

В соцсети начали активно делиться этой печальной новостью и комментировать словами: «так им и надо», «понаоткрывали бордели», «развели проституцию», «Бог их покарал».

7 апреля стало известно, что от полученных при взрыве в клубе травм скончалась еще одна пострадавшая — 23-летняя Фаргана Эйнуллаева. Совсем юная. Она получила глубокие ожоги. Тут же отметим, что большинство пострадавших в клубе – это молодежь в возрасте до 23 лет.

Тут же пользователи стали распространять в сети ее фото и насмехаться над ее видом, писать о том, что в рай она точно не попадет, что плакать за ней не стоит, что отделалась от арабов и много, много подобной грязи. А некоторые вообще вопрошали: «Почему так мало людей умерло?». Словом, психология толпы показала свое уродство «во всей красе».

А на некоторых сайтах даже привели высказывания «авторитетных» представителей общества о том, что азербайджанскому менталитету противоречит посещение ночных клубов. В частности, певец Надир Гафарзаде решил, что уже давно возымел право осуждать людей за их действия, тогда как сам к «рангу святых» не относится.

«Почему сейчас некоторые девушки не хотят выходить замуж? 23-летняя девушка разрушила свою жизнь. Сама разрушила. Этот случай станет уроком для многих девушек. Бедные родители, в каком они сейчас состоянии?! Молодежь, не разрушайте свою жизнь», — написал он.

Думаю, не стоит приводить все комментарии, чтобы оценить уровень мышления и воспитания этих людей – их более, чем достаточно.

Начнем с того, что живым из этой жизни никто не уйдет, даже самый праведный. Мы все умрем. Во-вторых, не вам судить, куда попадет пострадавшая после смерти. Никто в этом мире чужую ношу не тянет, каждый отвечает за себя. А в-третьих, больший грех на душу взяли как раз те, кто оскорбил девушку, о которой ровным счетом ничего не знает, назвав ее проституткой и связав с арабами. В-четвертых, как сказал пророк Мухаммед: «Воистину, худшие средь вас те, кто пребывает в одиночестве, бьёт плетью своего раба и лишает людей своей поддержки».

Вместо того, что подать пример для остальных своим хорошим поведением, люди соревнуются друг с другом в неоправданном злословии.

А теперь о менталитете, о котором так часто любят говорить наши общественные деятели, в том числе некоторые депутаты и им подобные. Если вы думаете, что менталитет – это свод правил, на которые должны равняться азербайджанцы и ни в коем случае не нарушать их, то глубоко ошибаетесь.

Менталитет – это склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или этнической группе, нации, народу, народности. И в него входят как хорошие качества, так и плохие. Не стоит противопоставлять менталитет, когда вам захочется осудить чьи-либо действия. Он тут не при чем.

А тем, кто тупо руководствуется менталитетом хотелось бы посоветовать: не пользоваться социальными сетями, цифровыми технологиями, не ездить на иномарках, не общаться с противоположным полом, не разрешать женщине работать, выполнять тяжелый труд, содержать семью, носить брюки, не отдавать девочек в школу, практиковать ранние браки, не наделять девочек правами на наследство – потому что все это противоречит «азербайджанскому менталитету».

Вчера я увидела видеокадры с Фарганой Эйнуллаевой из Ожогового центра, которые были сделаны незадолго до ее смерти. У несчастной обгорело более 60% кожного покрова, и она находилась в шоке. Было больно смотреть на ее мучения. Хотелось все изменить, повернуть время вспять, чтобы предотвратить взрыв, страдания людей, снова сделать их счастливыми и беззаботными.

Почему так много зла и зависти среди нас? Кто из пользователей сети хоть как-то пострадал от действий этой девушки? Никто! Так, почему они так плохо судят о ней? Потому что толпа тупа. Мнение большинства – это мнение тех, кого не спрашивают. Если вас не спрашивают, то придержите свои грязные суждения при себе и позаботьтесь лучше о своей участи. Уж если кому и сделала плохое Фаргана, то только себе. А это никому не дает оснований осуждать ее! Не судите, да не судимы будете!

Рамелла Ибрагимхалилова