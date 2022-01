В связи с годовщиной трагедии 20 января посольство Израиля опубликовало пост в Twitter.

В публикации говорится: «Посольство Израиля вместе с азербайджанским народом чтит память о погибших в день Черного января».

The Embassy of Israel joins the people of Azerbaijan in commemorating Black January.#20Yanvar pic.twitter.com/EC51uKmsQ3

— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) January 20, 2022