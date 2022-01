Подсчитано число больных анемией в Азербайджане

Scientist, pathologist or other lab worker takes a sample from a test tube

«Снижение уровня гемоглобина в организме называется анемией. В 2020 году в Азербайджане было более 43 тысяч больных анемией», заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения Закир Гулиев.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

По его словам, это означает, что в стране на каждые 100 тысяч человек приходится 433 больных анемией: «Это большая цифра. Большинство тех, кто обращаются в связи с анемией – молодые женщины. И это физиологический процесс. Статистика за 2021 год еще не подготовлена. Но в 2016-2020 годах наблюдалось уменьшение случаев заболевания анемией», цитирует его слова АПА.